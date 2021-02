Poste italiane: piattaforma operativa per prenotazione al vaccino (Di martedì 2 febbraio 2021) É operativa la piattaforma informatica per la tracciatura e la somministrazione dei vaccini per il Covid-19 che, per le Regioni collegate ai sistemi di Poste italiane, offrirà prenotazioni online Le Poste italiane scendono in campo nell’operazione di somministrazione del vaccino anti Covid. E’ funzionante la piattaforma informatica per la tracciatura e la somministrazione dei vaccini contro il Covid-19 per le Regioni collegate ai sistemi di Poste italiane. Il servizio offrirà prenotazioni online, dal Postamat, tramite i portalettere, online o dal call center. Lo ha annunciato Matteo Del Fante, Amministratore Delegato di Poste italiane. Già partita la distribuzione della seconda ... Leggi su zon (Di martedì 2 febbraio 2021) Élainformatica per la tracciatura e la somministrazione dei vaccini per il Covid-19 che, per le Regioni collegate ai sistemi di, offrirà prenotazioni online Lescendono in campo nell’operazione di somministrazione delanti Covid. E’ funzionante lainformatica per la tracciatura e la somministrazione dei vaccini contro il Covid-19 per le Regioni collegate ai sistemi di. Il servizio offrirà prenotazioni online, dal Postamat, tramite i portalettere, online o dal call center. Lo ha annunciato Matteo Del Fante, Amministratore Delegato di. Già partita la distribuzione della seconda ...

