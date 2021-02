Possibili sanzioni per il dott. Amici, l’Ordine dei Medici di Roma: ‘Sarà convocato entro febbraio’ (Di martedì 2 febbraio 2021) “l’Ordine dei Medici di Roma ha aperto un fascicolo su Mariano Amici già lo scorso anno, le procedure hanno dei tempi tecnici da rispettare. Abbiamo anche avuto le elezioni qui all’Ordine, che un po’ hanno rallentato la pratica. Ma sicuramente a breve, entro il mese di febbraio, Amici sarà convocato per rispondere ad alcune domande”. Cosi’ il presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi, in merito a Mariano Amici, il medico di Ardea ormai noto per le sue posizioni contro il vaccino anti-Covid. “La sua procedura ha subito un rallentamento anche a causa delle recenti dichiarazioni che ha rilasciato in tv – spiega ancora Magi alla Dire – bisognerà valutare anche quelle. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 febbraio 2021) “deidiha aperto un fascicolo su Marianogià lo scorso anno, le procedure hanno dei tempi tecnici da rispettare. Abbiamo anche avuto le elezioni qui al, che un po’ hanno rallentato la pratica. Ma sicuramente a breve,il mese di febbraio,saràper rispondere ad alcune domande”. Cosi’ il presidente deldeidi, Antonio Magi, in merito a Mariano, il medico di Ardea ormai noto per le sue posizioni contro il vaccino anti-Covid. “La sua procedura ha subito un rallentamento anche a causa delle recenti dichiarazioni che ha rilasciato in tv – spiega ancora Magi alla Dire – bisognerà valutare anche quelle. ...

