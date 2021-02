Pontedera-Carrarese | le probabili formazioni e dove vederla

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 febbraio 2021)in campo oggi al “Mannucci” a partire dalle 17.30 per la 22a giornata del campionato di Serie C girone A. Gli uomini di Maraia vogliono prolungare il loro buon momento, mentre gli ospiti sono chiamati a interrompere la propria crisi di risultati. Il momento delI granata, ottavi in classifica con 31 punti (9 vittorie, 4 pareggi, 8 sconfitte), sono reduci dalla bella vittoria ottenuta sul campo del Piacenza sabato scorso, battuto per 2-0 con le reti realizzate da Magrassi nel primo tempo e da Semprini nella seconda frazione di gara. Un buon momento per i ragazzi di Maraia, vincenti anche la domenica precedente con l’Olbia (2-1). Le due vittorie, hanno fatto mettere alle spalle della squadra le due sconfitte patite contro la Pergolettese in trasferta e l’Albinoleffe al “Mannucci”. Il mercato ha portato ...