Ponte Morandi: padre rinuncia a risarcimento milionario: 'La vita di mio figlio non ha prezzo'

Io spero che almeno ad aprile possa terminare questa fase, anche perch si deve cristallizzare il perch caduto, questa la cosa importante . Lo ha detto Roberto Battiloro, padre di Giovanni, una delle

HuffPostItalia : 'La vita di mio figlio non ha prezzo'. Il padre della vittima del Ponte Morandi rifiuta il risarcimento - MediasetTgcom24 : Ponte Morandi, il padre di una delle 43 vittime: 'Ho detto no a un milione di euro di risarcimento, Giovanni non av… - Corriere : «Mio figlio morì sul ponte Morandi. Ho detto no a un milione, voglio un giudizio vero»