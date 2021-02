Ponte | doni di Carnevale dalla Pro Loco ai bambini delle scuole

(Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa ProAdm di(BN), con una nota a firma del presidente Maria Nave, informa la cittadinanza che ha consegnatoscatole contenenti 229 oggetti fatti a mano per ile destinati a ciascun bambino della scuola dell’Infanzia e Primaria di, senza l’utilizzo di fondi pubblici. L’organizzazione di volontariato è sempre stata attenta aiperché, senza dimenticare che sono il nostro futuro, senza dimenticare cosa potrebbero diventare, ricorda benissimo che oggi, ancor di più, sono da tenere in grande considerazione. Ciò che una società fa per i suoine dà il grande senso sociale. Il gruppo giovani della Proha fatto proprie gli indirizzi generali ...

