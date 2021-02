PlayStation Now potrebbe aggiungere Detroit | Become Human e Call of Duty Black Ops 3 questo mese

(Di martedì 2 febbraio 2021) A quanto pare La line-up di giochiNow di febbraio 2021 è trapelata prima dell'annuncio ufficiale di Sony previsto nella giornata di oggi. Tra i giochi in arrivo sul servizio è previstodi Quantic Dream. Mentre rimaniamo in attesa della conferma di Sony, la line-up completa dovrebbe essere questa: Come saprete, PS Now è il servizio di streaming basato su cloud di Sony, che offre agli utenti l'accesso a centinaia di giochi per lo streaming o il download direttamente sulla loro console. Leggi altro...

