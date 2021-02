Più risorse contro povertà infantile e per l'integrazione nel nuovo Fondo sociale Ue da 88 miliardi" (Di martedì 2 febbraio 2021) Lotta alla povertà infantile, sostegno all'inclusione sociale e anche all'integrazione degli immigrati. Sono questi alcuni dei punti principali contenuti nell'accordo raggiunto da Parlamento e ... Leggi su europa.today (Di martedì 2 febbraio 2021) Lotta alla, sostegno all'inclusionee anche all'degli immigrati. Sono questi alcuni dei punti principali contenuti nell'accordo raggiunto da Parlamento e ...

...sistema di superare le proprie debolezze strutturali semplicemente in risposta a una maggiore e repentina immissione di risorse pubbliche nell'economia, secondo l'equazione non dimostrata: 'più soldi ...

... essendo basato sugli ultimi redditi della carriera lavorativa, quindi su redditi generalmente più ... oppure, tardivamente (ma in questo caso la domanda è accolta solo se vi sono risorse residue), ...

