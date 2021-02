Pil Italia 2020 | Istat | - 8 | 8% | meglio delle stime

(Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 febbraio 2021 - Nelil Pilno corretto per gli effetti di calendario è diminuito dell'8,9%, mentre per il Pil stimato sui dati trimestrali grezzi la riduzione è stata dell'8,8% . ...

Capezzone : Quindi: -record di morti -record nel crollo del Pil -presto record di fallimenti -campagna vaccinale ferma... ...E… - Corriere : Pil Italia, nel 2020 calo dell’8,8% (leggermente meglio delle stime) - PdF45979843 : RT @matteodipaolo89: +++ PIL ITALIA CHIUDE ANNO 2020 A -8.8%. MEGLIO DELLE PREVISIONI +++ fonte ISTAT - free___way : Suvvia, in fondo oggi è la festa della marmotta, e inoltre a breve i ricchi premi lotteria solleveranno molti. Mi r… - matteodipaolo89 : +++ PIL ITALIA CHIUDE ANNO 2020 A -8.8%. MEGLIO DELLE PREVISIONI +++ fonte ISTAT -

Roma, 2 febbraio 2021 - Nel 2020 ilitaliano corretto per gli effetti di calendario è diminuito dell'8,9%, mentre per ilstimato sui dati trimestrali grezzi la riduzione è stata dell'8,8% . Lo rende noto l'Istat nelle prime stime sull'anno. Il dato è lievemente migliore delle attese del governo che nella Nota di ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 feb - La variazione acquisita del Pil per il 2021 e' pari a +2,3%. Lo indica l'Istat dopo aver diffuso i dati sull'andamento nel quarto trimestre e ...Netto peggioramento congiuntura dei servizi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 feb - La variazione congiunturale e' la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto in tutti i principali ...