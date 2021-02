Pierpaolo Sileri visita l’Ospedale San Giovanni Battista a Roma (Di martedì 2 febbraio 2021) . Il Viceministro della Salute nella struttura gestita dal Sovrano Militare Ordine di Malta. Il Viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha visitato questa mattina l’Ospedale San Giovanni Battista a Roma, struttura specializzata in riabilitazione neurologica e motoria gestita dall’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta. Sileri, accompagnato dalla Direttrice Generale dell’Ospedale, Anna Paola Santaroni, ha fatto visita ai reparti di radiologia, day hospital e coma, incontrando infermieri e medici e soffermandosi alla tenda triage allestita nell’Ospedale, in grado di fare tamponi molecolari e sierologici. “Questo ospedale – ha commentato il Viceministro – è un trait ... Leggi su romadailynews (Di martedì 2 febbraio 2021) . Il Viceministro della Salute nella struttura gestita dal Sovrano Militare Ordine di Malta. Il Viceministro della Salute,, hato questa mattinaSan, struttura specializzata in riabilitazione neurologica e motoria gestita dall’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta., accompagnato dalla Direttrice Generale del, Anna Paola Santaroni, ha fattoai reparti di radiologia, day hospital e coma, incontrando infermieri e medici e soffermandosi alla tenda triage allestita nel, in grado di fare tamponi molecolari e sierologici. “Questo ospedale – ha commentato il Viceministro – è un trait ...

