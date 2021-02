Pierpaolo e Giulia si dichiarano amore reciproco: la rivelazione in diretta al GF Vip 5 (Di martedì 2 febbraio 2021) Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi continuano ad essere due grandi protagonisti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip 5, a maggior ragione da quando sono diventati una coppia. Durante la puntata andata in onda lunedì 1 febbraio, Alfonso Signorini ha affrontato la coppia dopo che Pierpaolo ha rivisto Elisabetta Gregoraci. In quell’occasione Pretelli aveva degli occhi speciali, o almeno così ha detto il conduttore che ne sottolineava quel particolare luccichio visto solo quando vede Eli…Per non farci mancare nulla quindi, nella diretta di ieri, il conduttore del GF VIP 5 ha deciso di far vedere un video, ben ritagliato, anche alla Salemi che certamente non è stata felice nel notarlo. Senz’altro però tra i due c’è qualcosa e sono stati proprio loro a confessarlo in diretta. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 2 febbraio 2021)Pretelli eSalemi continuano ad essere due grandi protagonisti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip 5, a maggior ragione da quando sono diventati una coppia. Durante la puntata andata in onda lunedì 1 febbraio, Alfonso Signorini ha affrontato la coppia dopo cheha rivisto Elisabetta Gregoraci. In quell’occasione Pretelli aveva degli occhi speciali, o almeno così ha detto il conduttore che ne sottolineava quel particolare luccichio visto solo quando vede Eli…Per non farci mancare nulla quindi, nelladi ieri, il conduttore del GF VIP 5 ha deciso di far vedere un video, ben ritagliato, anche alla Salemi che certamente non è stata felice nel notarlo. Senz’altro però tra i due c’è qualcosa e sono stati proprio loro a confessarlo in. ...

GrandeFratello : 'Tifo per voi'... musica per le orecchie di Pierpaolo e Giulia! ?? #GFVIP - _vuoicondurretu : RT @anailime01: T: “Pierpaolo chi ha nominato? Tu lo sai, sei suo amico” A: “ma se so 4 giorni che non lo vedo, nemmeno sapevo che ha litig… - isafamilyshowor : RT @anailime01: T: “Pierpaolo chi ha nominato? Tu lo sai, sei suo amico” A: “ma se so 4 giorni che non lo vedo, nemmeno sapevo che ha litig… - eligreg5 : RT @Ginevra_Styles_: Giulia che da ragione ad Elisabetta alle 5:42 su tutto quello che diceva di Pierpaolo dicendo che è stata lungimirante… - h__stylesgirl : RT @anailime01: T: “Pierpaolo chi ha nominato? Tu lo sai, sei suo amico” A: “ma se so 4 giorni che non lo vedo, nemmeno sapevo che ha litig… -