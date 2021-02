Piano vaccini per gli over 80: in Campania più di 50mila adesioni in tre giorni (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAl terzo giorno di apertura della piattaforma telematica per l’adesione al Piano vaccinazioni riservato ai cittadini campani che hanno 80 anni di età o più, è stata già superata quota 50mila iscritti. Il link per prenotarsi è https://adesionevaccinazioni.soresa.it/. Possono aderire anche coloro che compiono gli 80 anni nell’arco del 2021. Ad annunciarlo è l’ufficio di crisi della Regione Campania. Che ricorda Al momento dell’adesione, è necessario fornire un indirizzo email e un recapito cellulare, che saranno utilizzati in fase di convocazione per la somministrazione della prima dose del vaccino. La piattaforma richiede la verifica del numero di cellulare fornito tramite un codice inviato via SMS. Sarà cura del centro vaccinale procedere con la successiva convocazione, che avverrà al termine della prima ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAl terzo giorno di apertura della piattaforma telematica per l’adesione alvaccinazioni riservato ai cittadini campani che hanno 80 anni di età o più, è stata già superata quotaiscritti. Il link per prenotarsi è https://adesionevaccinazioni.soresa.it/. Possono aderire anche coloro che compiono gli 80 anni nell’arco del 2021. Ad annunciarlo è l’ufficio di crisi della Regione. Che ricorda Al momento dell’adesione, è necessario fornire un indirizzo email e un recapito cellulare, che saranno utilizzati in fase di convocazione per la somministrazione della prima dose del vaccino. La piattaforma richiede la verifica del numero di cellulare fornito tramite un codice inviato via SMS. Sarà cura del centro vaccinale procedere con la successiva convocazione, che avverrà al termine della prima ...

La prima fase del Piano Vaccini si concluderà il 23 febbraio. La cosiddetta fase 1 bis, che prenderà il via il 10 febbraio, coinvolgerà invece Rsd, residenzialità psichiatriche, l'assistenza ...

«Dateci una mano a governare il problema - ha aggiunto De Luca - finché non completiamo il piano di vaccinazione per tutti i nostri cittadini. Se Dio vorrà e se avremo i vaccini, noi entro il 2021 ...

Al terzo giorno di apertura della piattaforma telematica per l’adesione al piano vaccinazioni riservato ai cittadini campani che hanno 80 anni di età o più, è stata già superata quota 50mila iscritti.

Campagna vaccinale anti Covid Basilicata, Vizziello: “Arcuri passi ora dalle parole ai fatti”

Il consigliere regionale lucano di Fratelli d’Italia, Giovanni Vizziello, è intervenuto per rimarcare l’importa di dare priorità alle persone disabili nella campagna vaccinale anti covid. “Dopo l’annu ...

