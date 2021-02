Pfizer festeggia | “Dal vaccino 15 miliardi di dollari di ricavi solo nel 2021”

(Di martedì 2 febbraio 2021) Venghino signori venghino! Il gruppo farmaceutico americanostima che le vendite delanti-Covid, sviluppato in partnership con l’azienda tedesca BioNTech, porteranno entrate per 15dinel. Ilsarebbe quindi uno dei più grandi “successi” nella storia dell’industria farmaceutica. Come scrive HuffingtonPost, “, che ha pubblicato oggi i suoi risultati trimestrali, prevede di generare un margine netto su questo prodotto del 25-30%. La casa farmaceutica punta a consegnare 2di dosi nel”.La performance finanziaria di fine 2020 ha deluso le aspettative del mercato. “Nel quarto trimestreha chiuso con un utile netto di 594 ...

