Permessi retribuiti non goduti: sono pagati al lavoratore? (Di martedì 2 febbraio 2021) Come ben sappiamo, il diritto del lavoro tutela i lavoratori con una serie di garanzie, tra cui quella rappresentata dai Permessi. Infatti le norme in materia, contenute nelle leggi e nei CCNL, comportano che il lavoratore possa usufruire di un tot di ore di assenza dal posto di lavoro, ricevendo ugualmente lo stipendio, come se avesse lavorato. Si tratta dei Permessi retribuiti, i quali non sempre possono essere goduti nell’immediato. Anzi, spesso accade che le ore di permesso si accumulino e i lavoratori di fatto non li utilizzino. La domanda cui vogliamo dare una risposta è la seguente: i Permessi retribuiti non goduti sono pagati al lavoratore oppure no? ovvero, che cosa ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 2 febbraio 2021) Come ben sappiamo, il diritto del lavoro tutela i lavoratori con una serie di garanzie, tra cui quella rappresentata dai. Infatti le norme in materia, contenute nelle leggi e nei CCNL, comportano che ilpossa usufruire di un tot di ore di assenza dal posto di lavoro, ricevendo ugualmente lo stipendio, come se avesse lavorato. Si tratta dei, i quali non sempre posesserenell’immediato. Anzi, spesso accade che le ore di permesso si accumulino e i lavoratori di fatto non li utilizzino. La domanda cui vogliamo dare una risposta è la seguente: inonaloppure no? ovvero, che cosa ...

