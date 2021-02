Perchè Dayane Mello ce l’ha con Giulia Salemi? Spunta il presunto motivo (Di martedì 2 febbraio 2021) Perché Dayane Mello ce l’ha con Giulia Salemi? I miei amici di Twitter hanno le idee chiare e tirano fuori un nome preciso. Lui è Stefano Sala, ex compagno della modella brasiliana (e padre di sua figlia) e amico dell’italo persiana dopo avere condiviso la seconda edizione del Grande Fratello Vip. Perchè Dayane Mello ce... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 2 febbraio 2021) Perchécecon? I miei amici di Twitter hanno le idee chiare e tirano fuori un nome preciso. Lui è Stefano Sala, ex compagno della modella brasiliana (e padre di sua figlia) e amico dell’italo persiana dopo avere condiviso la seconda edizione del Grande Fratello Vip.ce... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Nunziad077 : RT @shipstellari: ma perché pensano che tommaso non sia influenzabile?non è cristo sceso in terra ridimensionatevi mtr ha ragione sulla str… - justcassie13 : Chiedo alle #rosmello ragionevoli Voi credete davvero che Tommy si sia avvicinato a Dayane perché è la prima finali… - acchiarire : Tommaso può essere stato “usato” (e mi duole dirlo perché è un ragazzo d’oro) da 3/4 della gente in quella casa ma… - non_mi_indritto : Io che cerco di capire per quale motivo Dayane dovrebbe avvicinarsi a Tommaso “perché forte” se lei è già stata dec… - Francy11412804 : RT @maria_bross19: Dayane: Tommaso è un malato mentale. Dayane: Maria Teresa parla delle sue “sc*pate” per arrivare in finale Dayane: P… -

Ultime Notizie dalla rete : Perchè Dayane Grande Fratello Vip, tutti contro Maria Teresa Ruta: "Fa sempre la vittima, soffoca le persone"

Dayane Mello spietata con Maria Teresa Ruta dopo la Puntata del Gf Vip La gieffina, infatti, ha scelto di spedire in Nomination la rivale Samantha De Grenet , dopo un lungo preambolo sul fatto che ha ...

GFVip, Dayane Mello e Rosalinda confessano: «Ci amiamo», Cristiano Malgioglio fa la spia: «Si sono baciate! Ci siete o ci fate?» Leggo.it Dayane Mello spietata con Maria Teresa Ruta dopo la Puntata del Gf Vip La gieffina, infatti, ha scelto di spedire in Nomination la rivale Samantha De Grenet , dopo un lungo preambolo sul fatto che ha ...