Per le vaccinazioni tutti guardano il Lazio (Di martedì 2 febbraio 2021) È la prima grande regione ad aver avviato la fase che coinvolge gli anziani, e potrà insegnare cosa fare, cosa evitare e cosa migliorare Leggi su ilpost (Di martedì 2 febbraio 2021) È la prima grande regione ad aver avviato la fase che coinvolge gli anziani, e potrà insegnare cosa fare, cosa evitare e cosa migliorare

RobertoBurioni : Il ritardo di un treno significa arrivare tardi a un appuntamento , cosa grave ma riparabile. Il ritardo nelle vacc… - ciropellegrino : #Bertolaso capo del piano vaccinazioni in #Lombardia. Una manna per i talk show, la Lombardia. - petergomezblog : Il calendario delle regioni per le vaccinazioni degli over 80: nel Lazio dall’8 febbraio, Lombardia ultima. partirà… - gianpi56 : RT @RobertoBurioni: Il ritardo di un treno significa arrivare tardi a un appuntamento , cosa grave ma riparabile. Il ritardo nelle vaccinaz… - ilpost : L’avvio delle prenotazioni nel #Lazio, e l’inizio della somministrazione dei #vaccini agli anziani, sono due moment… -