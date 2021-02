Pensioni, arriva la doccia fredda: ecco quanto perderanno gli italiani. Gli autonomi i più colpiti (Di martedì 2 febbraio 2021) Stangata in vista sulle Pensioni. C’è chi perderà fino a 170 euro all’anno con i con i nuovi coefficienti. Ma è soprattutto il covid a far sentire effetti negativi sulle Pensioni. Che incideranno con una riduzione tra 26 e 99 euro. Il 2021 si annuncia dura sia per pensionati sia per per chi non lo è ancora. Da un lato i coefficienti produrranno una riduzione, dall’altro il contesto economico globale si faranno sentire sulla lunga distanza. Guai pensione, si perderà fino a 100 euro mensili In un articolo, il Corriere della Sera ha pubblicato la ricerca svolte dalla società Progetica che mettono in luce le conseguenze sulle Pensioni della crisi economica. Il calo del pil, difatti, avrà ripercussioni anche sui coefficienti di rivalutazione. Secondo le stime di Progetica, un giovane di 30 anni (che allo stato attuale non potrà andare n ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 febbraio 2021) Stangata in vista sulle. C’è chi perderà fino a 170 euro all’anno con i con i nuovi coefficienti. Ma è soprattutto il covid a far sentire effetti negativi sulle. Che incideranno con una riduzione tra 26 e 99 euro. Il 2021 si annuncia dura sia per pensionati sia per per chi non lo è ancora. Da un lato i coefficienti produrranno una riduzione, dall’altro il contesto economico globale si faranno sentire sulla lunga distanza. Guai pensione, si perderà fino a 100 euro mensili In un articolo, il Corriere della Sera ha pubblicato la ricerca svolte dalla società Progetica che mettono in luce le conseguenze sulledella crisi economica. Il calo del pil, difatti, avrà ripercussioni anche sui coefficienti di rivalutazione. Secondo le stime di Progetica, un giovane di 30 anni (che allo stato attuale non potrà andare n ...

GianniVezzani1 : RT @SecolodItalia1: Pensioni, arriva la doccia fredda: ecco quanto perderanno gli italiani. Gli autonomi i più colpiti - SecolodItalia1 : Pensioni, arriva la doccia fredda: ecco quanto perderanno gli italiani. Gli autonomi i più colpiti… - RiccardoLaudad1 : dal 1933..i politici sanno bene quale sia la situazione. ma non hanno nemmeno il coraggio di denunciarla. chi arriv… - OrlandoStier68 : RT @Nitro91306968: Togliere quota 100! Questo e' l primo passo per avere il recovery fund. - francescamir48 : RT @Nitro91306968: Togliere quota 100! Questo e' l primo passo per avere il recovery fund. -