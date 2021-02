Paura al Prenestino | si apre una grande voragine al centro della strada FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 2 febbraio 2021) Unadal diametro di circa 5 metri si è aperta alcarreggiata. E’ successo oggi pomeriggio a Roma, intorno alle 15.05 in via di Acqua Bullicante, all’altezza del civico 355. Sul posto, la squadra dei Vigili del Fuoco di Tuscolano 2 il funzionario di guardia e gli agentiPolizia Locale: per mettere in sicurezza la zona e consentire i lavori di ripristino è stato necessario un transennamento 10×20 metri. Laè stata momentaneamente chiusa al traffico veicolare. 1 di 2 ...