Paura ad Amalfi | un pezzo di costone frana sulla statale Il sindaco | «Non sappiamo se ci sono persone coinvolte» – Il video

(Di martedì 2 febbraio 2021) Unadi grandi dimensioni ha investito il tratto della strada163 all’altezza di, al chilometro 23.700, bloccando la via per Positano. I detriti hanno invaso un tratto di lungomare e di spiaggia. Laè stata provocata dal distacco di roccia dalche fiancheggia la strada. Al momento non risultano vittime, ma come dichiarato daldi, Daniele Milano, «ci vorranno ore per liberare la strada e solo allora potremo essere certi che non ci siano». February 2, 2021 Da questa mattina la Protezione civile della Regione Campania è al lavoro con squadre di volontari e tecnici. I Vigili del Fuoco coordinano le operazioni con il supporto di un elicottero con il quale ...