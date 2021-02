Parlano i Long Covid | i pazienti mai guariti davvero | «Abbandonati dai medici | ci trattano da malati immaginari» E si organizzano su Facebook

(Di martedì 2 febbraio 2021) Si sono am, sonoma continuano ad avere sintomi. È l’esercito dei, quelli per cui il virus non può essere un ricordo neanche dopo averlo battuto. A distanza di mesi dal tampone che li ha certificati, uomini, donne, anziani ma anche giovani, continuano a vivere con i sintomi da cui speravano di essere. «Il 4 febbraio festeggio 11 mesi di febbre quotidiana e la mia vita a 43 anni è quella di una ottantenne»: la telefonata di Francesca Volpi, una di loro, comincia così. Stanchezza cronica, dolori diffusi, perdita della memoria, affanno, problemi all’olfatto e al gusto. Una lotta quotidiana che a distanza di 10, anche 12 mesi, inon sanno più come vincere, sconfortati dal mancato aiuto dei loro ...

Alcuni pazienti guariti dal coronavirus, continuano ad avere sintomi e malesseri causati dal cosiddetto "long Covid". Sulla sindrome, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ...L'infezione da Covid-19 può avere delle conseguenze importanti anche mesi dopo la guarigione. Gli esperti la chiamano Long Covid. Reggio Emilia, 29 gennaio 2021 - Viene definita 'sindrome da post-Covi ...