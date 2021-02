Palmanova | maxi intervento di asfaltature fuori dalle mura

(Di martedì 2 febbraio 2021): Completata nei mesi scorsi la riasfaltatura di gran parte di via Santa Giustina, partiranno domani i lavori di sistemazione del manto stradale delle vie esterne alledella Fortezza di. Saranno oggetto delvia Visco (tratto Jalmicco – Visco), via Risorgimento (dalla Strada Regionale verso Udine al Campo Sportivo), via Matteotti e il completamento di via Santa Giustina (da via Manzoni a viale Ontagnano – SR 252). I lavori dureranno all’incirca tre settimane. “Unnecessario, richiesto giustamente da molti cittadini. Per quest’azione abbiamo investito 220.000 euro, oltre il 50% dell’intera IRPEF (tassa di scopo) che il comune introita ogni anno. La manutenzione delle strade comunali è infatti completamente a carico del Comune. ...

Coinvolte via Visco, via Risorgimento, via Matteotti e il completamento di via Santa Giustina. I lavori dureranno 3 settimane ...