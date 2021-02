(Di martedì 2 febbraio 2021)al "".Non si placano i malumori della tifoseria rosanero dopo il mercato tutt'altro che esaltante condotto dal, nella finestra di mercato appena conclusa. Dopo lodi contestazione nei confronti della società esposto nella giornata di ieri, nella serata di oggi, unè comparso all'esterno dell'impianto sportivo rosa. "Centro sportivo, stadioe Serie A in 3 anni. Questo si legge sulle tue carte, la? E' chesu ''". Un messaggio chiaro che testimonia il malcontento che attualmente aleggia tra la tifoseria, a poco più di ventiquattro ore dal gong finale del mercato invernale, ...

carlofeel : #Palermo, nuovo striscione di protesta contro la società appeso allo stadio Renzo Barbera. #calcio #SerieC #Mirri - WiAnselmo : #Palermo, nuovo striscione ultras al 'Renzo Barbera': 'La verità è che siamo su scherzi a parte' - Mediagol : #Palermo, nuovo striscione ultras al 'Renzo Barbera': 'La verità è che siamo su scherzi a parte' - DanieleM5S : RT @LaNotiziaTweet: Nuovo colpo a Cosa Nostra. Ventitré arresti tra Agrigento, Palermo e Trapani. C’è anche il mandante dell’omicidio del g… - tonydes66 : RT @LaNotiziaTweet: Nuovo colpo a Cosa Nostra. Ventitré arresti tra Agrigento, Palermo e Trapani. C’è anche il mandante dell’omicidio del g… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo nuovo

La Repubblica

AgenPress - Capimafia e boss della Stidda sono coinvolti nell'inchiesta della Dda diche oggi ha portato a 23 fermi. L'inchiesta riguarda anche un ispettore e un assistente capo ...e il...Ilprocesso di appello scaturisce dalla decisione della Corte della Cassazione di annullare nel 2018, con rinvio, la sentenza del procedimento di secondo grado, emessa l'anno prima, che era ...''Non ho registrato non c'è unanime disponibilità per maggioranza'', queste le parole del presidente della Camera, Roberto Fico.PALERMO, 2 febbraio – Sono 984 i nuovi casi di Covid-19 registrati nella nostra Isola, su più di 22 mila analisi effettuate. Il numero di nuovi positivi supera di più di 200 unità i casi riscontrati n ...