Palermo, il mercato si chiude senza botti: niente Feralpisalò per Corrado. Il Lecco, Saraniti e quello scambio… (Di martedì 2 febbraio 2021) "Palermo, il mercato si chiude senza botti".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sulla sessione invernale di calciomercato che ieri ha chiuso i battenti. Alle ore 20, il gong che ha posto fine alle trattative che hanno permesso alle squadre di correre ai ripari. Un solo movimento in entrata da parte del Palermo (Francesco De Rose dalla Reggina) e uno in uscita (il prestito del giovane difensore Cangemi al FC Messina in Serie D). Come nel 2019 e nel 2002.Ultimo giorno di mercato, dunque, senza sorprese, nonostante il direttore sportivo Renzo Castagnini si trovasse all'Hotel Sheraton di Milano per valutare qualche occasione last-minute. Due i giocatori in vetrina nelle ultime 24 ore: Nicolò ... Leggi su mediagol (Di martedì 2 febbraio 2021) ", ilsi".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sulla sessione invernale di calcioche ieri ha chiuso i battenti. Alle ore 20, il gong che ha posto fine alle trattative che hanno permesso alle squadre di correre ai ripari. Un solo movimento in entrata da parte del(Francesco De Rose dalla Reggina) e uno in uscita (il prestito del giovane difensore Cangemi al FC Messina in Serie D). Come nel 2019 e nel 2002.Ultimo giorno di, dunque,sorprese, nonostante il direttore sportivo Renzo Castagnini si trovasse all'Hotel Sheraton di Milano per valutare qualche occasione last-minute. Due i giocatori in vetrina nelle ultime 24 ore: Nicolò ...

ILOVEPACALCIO : Gazzetta dello Sport: '#Palermo, ridursi all'ultimo giorno di mercato non ha aiutato' 'Si aggiungono i problemi di… - WiAnselmo : #Palermo, il mercato si chiude senza botti: niente Feralpisalò per Corrado. Il Lecco, Saraniti e quello scambio...… - Mediagol : #Palermo, il mercato si chiude senza botti: niente Feralpisalò per Corrado. Il Lecco, Saraniti e quello scambio...… - NewsTuttoC : Quanti attaccanti nell'ultimo giorno di mercato! E c'è chi ha cambiato pure mister... Palermo, se ci sei batti un c… - ILOVEPACALCIO : Giornale di Sicilia: 'Negli ultimi vent'anni solo due volte il #Palermo ha chiuso il mercato di gennaio con un solo… -