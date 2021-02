Palermo, Boscaglia ritrova Almici e Marconi: ecco i due schieramenti provati dal tecnico in allenamento (Di martedì 2 febbraio 2021) Poco più di ventiquattro ore e sarà Palermo-Ternana.Prosegue, dunque, la marcia di avvicinamento per la compagine rosanero alla sfida in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Nella giornata di ieri, il Palermo è tornato ad allenarsi al "Pasqualino" di Carini. Due gli schieramenti provati da Roberto Boscaglia, che ritrova Almici, tornato a lavorare con i compagni di squadra dopo l'infortunio dello scorso dicembre.L'esterno ex Hellas Verona difficilmente giocherà dal primo minuto contro la Ternana, ma ieri è stato provato dal tecnico gelese, che lo ha alternato a Doda. Ancora fiducia nel 4-3-3, dove l'albanese, Almici e Accardi si contendono un posto a destra. Nella giornata di domenica aveva ripreso a lavorare col ... Leggi su mediagol (Di martedì 2 febbraio 2021) Poco più di ventiquattro ore e sarà-Ternana.Prosegue, dunque, la marcia di avvicinamento per la compagine rosanero alla sfida in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Nella giornata di ieri, ilè tornato ad allenarsi al "Pasqualino" di Carini. Due glida Roberto, che, tornato a lavorare con i compagni di squadra dopo l'infortunio dello scorso dicembre.L'esterno ex Hellas Verona difficilmente giocherà dal primo minuto contro la Ternana, ma ieri è stato provato dalgelese, che lo ha alternato a Doda. Ancora fiducia nel 4-3-3, dove l'albanese,e Accardi si contendono un posto a destra. Nella giornata di domenica aveva ripreso a lavorare col ...

