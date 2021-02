Pagelle TV della Settimana 25-31 01 2021 Promossi Maurizio De Giovanni e Baby Alieno Bocciati Walter Zenga e il ‘Festival di Assago’

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 2 febbraio 2021) GF Vip (Us Endemol Shine)9 aDe. Lo scrittore è la penna che si cela dietro gli ultimi successi seriali di Rai Fiction: Mina Settembre e Il Commissario Ricciardi. Storie diverse tra loro che vanno ad affiancarsi ad un altro titolo noto di Rai1, e dello stesso autore, I Bastardi di Pizzofalcone. 8 a Thomas Trabacchi, nei panni di Primo Levi in Questo è un Uomo. La docufiction di Rai1 mescola interviste, documenti storici e ricostruzioni avvalendosi del prezioso contributo dell’attore meneghino. 7 a Lupin. I numeri di Netflix parlano di successo straordinario, e anche se le loro comunicazioni in fatto di dati sono sempre nebulose ed entusiastiche, è evidente l’accoglienza positiva da parte del pubblico. Sulla sceneggiatura non mancano delle pecche “compensate” dal grande pregio di essere perfetta per il ...