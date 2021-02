Paderno | baby gang in stazione contro 3 minorenni | 9 denunciati

(Di martedì 2 febbraio 2021) Botte, calci e una bicicletta scagliata addosso. Succede inDugnano, dove è avvenuta una spedizione punitiva. A farne le spese un ragazzino e altri due amici che sono intervenuti per difenderlo. Secondo i carabinieri, la sua unica colpa è quella di aver ripreso un compagno durante una lezione a distanza. E’ successo td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

