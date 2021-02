"Pace in Medio Oriente" Il genero di Trump candidato al Nobel (Di martedì 2 febbraio 2021) 1 Alan Dershowitz, uno degli avvocati dell'ex presidente Donald Trump, ha avanzato la candidatura al Premio Nobel per la Pace di Jared Kushner, genero dello stesso Trump ed ex consigliere per il Medio ... Leggi su quotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) 1 Alan Dershowitz, uno degli avvocati dell'ex presidente Donald, ha avanzato la candidatura al Premioper ladi Jared Kushner,dello stessoed ex consigliere per il...

butera_linda : RT @ITdominoIT: Donald Trump è stato nominato per il Premio Nobel per la pace, lunedì mattina, da un membro estone del Parlamento europeo,… - marteblog : RT @ITdominoIT: Donald Trump è stato nominato per il Premio Nobel per la pace, lunedì mattina, da un membro estone del Parlamento europeo,… - RitaVetgnano : RT @ITdominoIT: Donald Trump è stato nominato per il Premio Nobel per la pace, lunedì mattina, da un membro estone del Parlamento europeo,… - Viola_mg : RT @ITdominoIT: Donald Trump è stato nominato per il Premio Nobel per la pace, lunedì mattina, da un membro estone del Parlamento europeo,… - Mimmo_27 : RT @ITdominoIT: Donald Trump è stato nominato per il Premio Nobel per la pace, lunedì mattina, da un membro estone del Parlamento europeo,… -