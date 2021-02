“Ora ci sono le prove!”. GF Vip, accuse pesanti a Samantha De Grenet (Di martedì 2 febbraio 2021) Abbiamo potuto guardare tutti la clip (o clippi, per citare qualcuno) he ieri sera la produzione del GF Vip ha mandato in onda per fare vedere nel dettaglio il lungo percorso di amicizia tormentata e poi no tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. La loro amicizia speciale e il loro feeling sta facendo volare migliaia di fan. Un gruppo di loro fedelissimi che ha coniato un nome per questa coppia di vippone, le “Rosmello” (dall’unione rosalinda più mello). Proprio ieri sera Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip in cui la modella brasiliana e l’ex Adua Del Vesco erano intente a coccolarsi e a scambiarsi più di qualche bacio. Ma vediamo cos’ha fatto scaturire nella Casa la suddetta clip… (Continua dopo le foto) A sentire i fan di Dayane e Rosalinda, Samantha De Grenet non avrebbe gradito il filmato, e attribuiscono questa loro intuizione sulle ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Abbiamo potuto guardare tutti la clip (o clippi, per citare qualcuno) he ieri sera la produzione del GF Vip ha mandato in onda per fare vedere nel dettaglio il lungo percorso di amicizia tormentata e poi no tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. La loro amicizia speciale e il loro feeling sta facendo volare migliaia di fan. Un gruppo di loro fedelissimi che ha coniato un nome per questa coppia di vippone, le “Rosmello” (dall’unione rosalinda più mello). Proprio ieri sera Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip in cui la modella brasiliana e l’ex Adua Del Vesco erano intente a coccolarsi e a scambiarsi più di qualche bacio. Ma vediamo cos’ha fatto scaturire nella Casa la suddetta clip… (Continua dopo le foto) A sentire i fan di Dayane e Rosalinda,Denon avrebbe gradito il filmato, e attribuiscono questa loro intuizione sulle ...

forumJuventus : Danilo: 'Mi sono identificato sin dall'inizio nella Juve, ora sto vivendo il miglior momento della mia carriera' ???… - capuanogio : ?? Il dialogo con #BCPartners si è interrotto e non ci sono mai stati i presupposti per la prosecuzione della tratt… - JuventusFCYouth : E con quella di oggi sono 5??0?? presenze con l’#Under23 per Raffaele #Alcbiade, festeggiate con un gol PAZ-ZE-SCO!… - lucy_esposito : RT @loiaconosalvat3: #SussurriPoetici #CasaLettori @LibriAmati Anche se in linea oscilla Non sono i passi o il vento che sferza le ferite… - plumsfcim : Raga non so a che ora sono però pensatemi oggi pls?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ora sono Auschwitz - Birkenau vista da un drone. Il video che commuove il web

... il luogo che vuole diventare la prima destinazione a emissioni zero Le Seychelles sono ora più accessibili ai turisti Le gallery più viste Le 9 città perdute più belle del mondo secondo Lonely ...

Donna uccisa a coltellate nel Leccese: fermato ex fidanzato

Sul posto sono giunti il 113 e il 118, ma all'arrivo dei sanitari non c'era più nulla da fare. L'assassino è fuggito a piedi e ora viene ricercato dalle forze dell'ordine. Sonia Di Maggio, originaria ...

Pesaro, tutte le mostre che ora sono visitabili Il Resto del Carlino Covid e povertà: da Torino a Catania, anche il ceto medio in coda per un pasto

L’allarme dal Terzo settore: da Nord a Sud, cresce la necessità di beni di sopravvivenza. Ecco che cosa accade in cinque città dove l’emergenza sanitaria ha causato un aumento di richieste a enti e as ...

Ed è arrivata anche Clubhouse, app solo audio dove fare conversazione. L'ennesimo social? No, un'occasione

Sono ore febbrili queste in cui l’Italia si sta accorgendo di un nuovo prodotto digitale, social network, che silenzia tutti gli altri. L’app che punta tutto su una sola qualità, la voce, si chiama Cl ...

... il luogo che vuole diventare la prima destinazione a emissioni zero Le Seychellespiù accessibili ai turisti Le gallery più viste Le 9 città perdute più belle del mondo secondo Lonely ...Sul postogiunti il 113 e il 118, ma all'arrivo dei sanitari non c'era più nulla da fare. L'assassino è fuggito a piedi eviene ricercato dalle forze dell'ordine. Sonia Di Maggio, originaria ...L’allarme dal Terzo settore: da Nord a Sud, cresce la necessità di beni di sopravvivenza. Ecco che cosa accade in cinque città dove l’emergenza sanitaria ha causato un aumento di richieste a enti e as ...Sono ore febbrili queste in cui l’Italia si sta accorgendo di un nuovo prodotto digitale, social network, che silenzia tutti gli altri. L’app che punta tutto su una sola qualità, la voce, si chiama Cl ...