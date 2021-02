Ora che Donald Trump non è più alla Casa Bianca, leggiamo le sue “poesie” (Di martedì 2 febbraio 2021) (Foto di SAUL LOEB/AFP/Getty Images)Ok, Donald Trump non è più il presidente degli Stati Uniti. Fonderà il movimento dei patrioti, non subito ma presto ritornerà a condurre il proprio show crossmediale, ed è chiaro che per un po’ soffriremo della sindrome dell’arto fantasma. Perché non sono in programma comizi, gli è stato persino sospeso l’account Twitter e in generale abituiamoci a sentirlo molto meno di prima; che si fa, se ci mancano certe sparate? Facile: leggiamo le sue poesie. The Beautiful Poetry of Donald Trump, uscito per la Casa editrice indipendente scozzese Canonegate books, parte proprio da questo assunto: e se The Donald, con le sue affermazioni controverse, non fosse altro che un poeta intento a declamare dei versi? Si scherza, ... Leggi su wired (Di martedì 2 febbraio 2021) (Foto di SAUL LOEB/AFP/Getty Images)Ok,non è più il presidente degli Stati Uniti. Fonderà il movimento dei patrioti, non subito ma presto ritornerà a condurre il proprio show crossmediale, ed è chiaro che per un po’ soffriremo della sindrome dell’arto fantasma. Perché non sono in programma comizi, gli è stato persino sospeso l’account Twitter e in generale abituiamoci a sentirlo molto meno di prima; che si fa, se ci mancano certe sparate? Facile:le sue. The Beautiful Poetry of, uscito per laeditrice indipendente scozzese Canonegate books, parte proprio da questo assunto: e se The, con le sue affermazioni controverse, non fosse altro che un poeta intento a declamare dei versi? Si scherza, ...

