Operazione contro la Mafia, più di 20 arresti. Il mandante dell'omicidio Livatino aveva riorganizzato la Stidda (Di martedì 2 febbraio 2021) Mafia, più di 20 arresti: Antonio Gallea, mandante dell'omicidio Livatino, aveva riorganizzato la Stidda. Gli uomini delle forze dell'ordine hanno messo a segno 23 arresti in un'Operazione contro la Mafia, e tra i soggetti arrestati c'è anche il mandante dell'omicidio del giudice Rosario Livatino Antonio Gallea, condannato all'ergastolo ma in semilibertà. Mafia, 23 arresti Tra i 23 arrestati della maxi Operazione contro la Mafia ci sono nomi di peso della criminalità organizzata. Gli uomini delle forze dell'ordine ganno arrestato la legale ...

