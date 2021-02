Operaio licenziato per un selfie con Salvini: il grosso malinteso nel giorno della sentenza (Di martedì 2 febbraio 2021) Un uomo ha riavuto il posto di lavoro a distanza di un anno dal selfie con Salvini. La notizia fa piacere a tutti, soprattutto in un momento storico molto delicato per tutti. Anche e soprattutto dal punto di vista sociale ed economico, ma stamane abbiamo notato che in tanti stanno facendo confusione su questa vicenda. Nei mesi scorsi le foto tra persone comuni ed il leader della Lega erano già finite al centro di discussioni, anche se per altri motivi, ma questo martedì occorre chiarire la vicenda. La storia dell’Operaio licenziato per il selfie con Salvini Per farvela breve, a gennaio 2020 un Operaio è stato licenziato dopo essere diventato popolare (nella sua cerchia), grazie ad un selfie con ... Leggi su bufale (Di martedì 2 febbraio 2021) Un uomo ha riavuto il posto di lavoro a distanza di un anno dalcon. La notizia fa piacere a tutti, soprattutto in un momento storico molto delicato per tutti. Anche e soprattutto dal punto di vista sociale ed economico, ma stamane abbiamo notato che in tanti stanno facendo confusione su questa vicenda. Nei mesi scorsi le foto tra persone comuni ed il leaderLega erano già finite al centro di discussioni, anche se per altri motivi, ma questo martedì occorre chiarire la vicenda. La storia dell’per ilconPer farvela breve, a gennaio 2020 unè statodopo essere diventato popolare (nella sua cerchia), grazie ad uncon ...

