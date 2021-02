Opel Crossland | la prova de Il Fatto it – Il suv compatto tedesco si aggiorna – FOTO

(Di martedì 2 febbraio 2021) Un profondo restyling per, il suvdiche si ripresenta al mercato perdendo la “X”, ma anche presentando il nuovo frontale con mascherina Vizor e i gruppi ottici a led, nonché interni più ricchi e infotainment di ultima generazione. La linea giovane e sbarazzina fa il paio con nuove protezioni sottoscocca anteriori e posteriori, fendinebbia anteriori a LED, modanatura cromata della portiera (con allestimento Ultimate), eleganti cerchi in lega da 17” in nero lucido bi-colore. Al posteriore spiccano i fari fumé, che migliorano il designa forma di ala e si inseriscono nel disegno della nuova superficie del portellone nero lucido (disponibile in combinazione con il tetto, sempre nero). A bordo tanto spazio per tutti gli occupanti: i sedili anteriori sono ergonomici, e quello del ...

