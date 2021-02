Olimpiadi Tokyo si faranno a prescindere dal covid

(Di martedì 2 febbraio 2021) Roma - Ledici saranno "ada come si evolverà la situazione coronavirus". Lo ha dichiarato Yoshiro Mori, presidente dei Giochi che si sarebbero dovuti svolgere lo scorso anno. "Dobbiamo andare oltre la discussione se terremo leo no. Parliamo di come le terremo. Pensiamo a un nuovo tipo di", ha detto intervenendo ad un incontro con gli organizzatori dei Giochi. leggi tutto

