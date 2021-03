Offerte WindTre mobile: Minuti, sms e giga illimitati (Di martedì 2 febbraio 2021) Oggi ci dedichiamo alle Offerte WindTre mobile e a tutte le proposte standard dell’operatore valide per il mese di febbraio 2021 per nuovi e già clienti WindTre. Le promo standard sono attivabili fino a nuove direttive, in alcuni casi anche con il 5G Priority Pass. Le Offerte sono fruibili sia con addebito su credito residuo che tramite il meccanismo Easy Pay su metodo di pagamento automatico, con la sola eccezione della Unlimited Easy Pay. Ma quali sono le Offerte WindTre nel dettaglio? Scopriamole! WindTre Medium include ogni mese Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 15 giga a soli 12,99 euro al mese, da aggiungere è il costo di ... Leggi su promotelefoniche (Di martedì 2 febbraio 2021) Oggi ci dedichiamo allee a tutte le proposte standard dell’operatore valide per il mese di febbraio 2021 per nuovi e già clienti. Le promo standard sono attivabili fino a nuove direttive, in alcuni casi anche con il 5G Priority Pass. Lesono fruibili sia con addebito su credito residuo che tramite il meccanismo Easy Pay su metodo di pagamento automatico, con la sola eccezione della Unlimited Easy Pay. Ma quali sono lenel dettaglio? Scopriamole!Medium include ogni meseverso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 15a soli 12,99 euro al mese, da aggiungere è il costo di ...

