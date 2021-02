Obbligo di mascherina e capienza al 50% per le funivie in zona arancione: ecco le linee guida delle Regioni per lo sci (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo mesi di polemiche sulla riapertura degli impianti da sci, le Regioni sono pronte a presentare al Comitato tecnico scientifico (Cts) un piano per permettere di tornare sulla neve dal 15 febbraio. Le misure di sicurezza prevedono che gli impianti di risalita – in zona arancione – rimangano aperti, ma con un limite del 50%, secondo quanto anticipa il Corriere della Sera. Per tutti sarà inoltre obbligatorio l’utilizzo delle mascherine FFP2. Nessuna concessione per le zone rosse. Skipass e biglietterie Un tetto massimo sarà introdotto anche per il numero di skipass vendibili ogni giorno, limitando così l’accesso alle piste da sci. Anche per evitare le code alle biglietterie, verranno introdotte modalità di prenotazione online, tramite App, o attraverso partnership con strutture alberghiere locali. Impianti ... Leggi su open.online (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo mesi di polemiche sulla riapertura degli impianti da sci, lesono pronte a presentare al Comitato tecnico scientifico (Cts) un piano per permettere di tornare sulla neve dal 15 febbraio. Le misure di sicurezza prevedono che gli impianti di risalita – in– rimangano aperti, ma con un limite del 50%, secondo quanto anticipa il Corriere della Sera. Per tutti sarà inoltre obbligatorio l’utilizzomascherine FFP2. Nessuna concessione per le zone rosse. Skipass e biglietterie Un tetto massimo sarà introdotto anche per il numero di skipass vendibili ogni giorno, limitando così l’accesso alle piste da sci. Anche per evitare le code alle biglietterie, verranno introdotte modalità di prenotazione online, tramite App, o attraverso partnership con strutture alberghiere locali. Impianti ...

