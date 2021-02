Nuovo colpo a Cosa Nostra. Ventitré arresti tra Agrigento, Palermo e Trapani. C’è anche il mandante dell’omicidio del giudice Livatino. Aveva riorganizzato la “Stidda” (Di martedì 2 febbraio 2021) C’è anche Antonio Gallea, ritenuto il mandante dell’omicidio del giudice Rosario Livatino (nella foto), avvenuto il 21 settembre del 1990, tra i 23 fermi compiuti questa mattina in Sicilia nell’ambito nell’operazione antimafia “Xydi” condotta dal Ros dei Carabinieri tra Agrigento, Palermo e Trapani. Gallea, che dopo 25 anni in carcere Aveva ottenuto nel 2015 la semilibertà, ma dagli inquirenti della Dda di Palermo è considerato tra i boss a capo della “Stidda” agrigentina assieme a Santo Gioacchno Rinallo. “Oltre al generalizzato controllo della criminalità comune – scrivono i carabinieri del Ros -, estremamente significative sono le infiltrazioni di Cosa Nostra e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 2 febbraio 2021) C’èAntonio Gallea, ritenuto ildelRosario(nella foto), avvenuto il 21 settembre del 1990, tra i 23 fermi compiuti questa mattina in Sicilia nell’ambito nell’operazione antimafia “Xydi” condotta dal Ros dei Carabinieri tra. Gallea, che dopo 25 anni in carcereottenuto nel 2015 la semilibertà, ma dagli inquirenti della Dda diè considerato tra i boss a capo della “” agrigentina assieme a Santo Gioacchno Rinallo. “Oltre al generalizzato controllo della criminalità comune – scrivono i carabinieri del Ros -, estremamente significative sono le infiltrazioni die ...

