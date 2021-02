Nunzia De Girolamo imbarazza la Rai per le foto con Giletti (Di martedì 2 febbraio 2021) Le foto di Nunzia De Girolamo e Massimo Giletti sulla rivista Chi hanno fatto storcere il naso a molti ma se gli altri hanno dimenticato in fretta alla Rai è rimasto l’imbarazzo. L’ex politica sembra sia stata richiamata dalla Rai, forse soprattutto dopo le rivelazioni di Giletti. Quelle foto pubblicate dal settimanale di gossip di Alfonso Signorini non dovevano vederle tutti. Non tutti gli scatti erano stati fatti per il lancio del nuovo programma “Ciao Maschio”, alcune dovevano restare private, erano foto fatte tra due amici. Qualcuno ha invece pensato di mostrarle a tutti, una buona pubblicità, forse, magari un’idea proprio di Nunzia De Girolamo. Cosa è successo ai piani alti dell’azienda non si sa ma si suppone. QUANDO INIZIA ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 2 febbraio 2021) LediDee Massimosulla rivista Chi hanno fatto storcere il naso a molti ma se gli altri hanno dimenticato in fretta alla Rai è rimasto l’imbarazzo. L’ex politica sembra sia stata richiamata dalla Rai, forse soprattutto dopo le rivelazioni di. Quellepubblicate dal settimanale di gossip di Alfonso Signorini non dovevano vederle tutti. Non tutti gli scatti erano stati fatti per il lancio del nuovo programma “Ciao Maschio”, alcune dovevano restare private, eranofatte tra due amici. Qualcuno ha invece pensato di mostrarle a tutti, una buona pubblicità, forse, magari un’idea proprio diDe. Cosa è successo ai piani alti dell’azienda non si sa ma si suppone. QUANDO INIZIA ...

