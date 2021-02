Novara-Dinamo Kazan oggi in tv | canale | orario e diretta streaming volley Champions League 2020 2021

(Di martedì 2 febbraio 2021) Igor GorgonzolaAk Bars sarà visibilein tv: eccoe come vedere inla sfida del Girone E difemminile. Le azzurre di Lavarini aprono il secondo torneo dei gironi nella “bolla” di Police, in Polonia, sfidando la forte compagine russa. Nella gara di andata sul campo di casa,aveva conquistato la vittoria con un netto 3-0 ecercherà di riscattare la pesante sconfitta. Le piemontesi, prime nella Pool, vanno a caccia dei tre punti per avvicinarsi al passaggio del turno, difendendosi dal possibile recupero del Police, secondo ad una sola lunghezza. La formazione russa è invece terza ...

POOL E IL PROGRAMMA DELLE GARE DI RITORNO Martedì 2 febbraio ore 17.30: Igor Gorgonzola Novara-Dinamo Kazan diretta Sky Sport Arena ore 20.30: VK UP Olomouc " Grupa Azoty Chemik Police Mercoledì 3