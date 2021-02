Non vogliono vaccinarsi contro il Covid, volontarie negazioniste della Croce Rossa di Feltre (Belluno) cacciate dalle ambulanze (Di martedì 2 febbraio 2021) Due volontarie della Croce Rossa Italiana di Feltre, in provincia di Belluno, sono state sospese dal servizio sulle ambulanze per essersi rifiutate di vaccinarsi contro il Covid-19. Il presidente del comitato locale, Andrea Zabot, ha dichiarato che “abbiamo solo due casi, ma potrebbero essercene molti di più” e che i volontari “non possono essere obbligati” a vaccinarsi perché la somministrazione è su base volontaria. Ma, visto il rischio che rappresentavano per i pazienti, hanno preferito allontanarle dal servizio sulle ambulanze. Una delle due ha detto di non sapere nulla circa la decisione del comitato “Non ho niente da dire in merito, voglio conoscere i fatti direttamente dal mio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) DueItaliana di, in provincia di, sono state sospese dal servizio sulleper essersi rifiutate diil-19. Il presidente del comitato locale, Andrea Zabot, ha dichiarato che “abbiamo solo due casi, ma potrebbero essercene molti di più” e che i volontari “non possono essere obbligati” aperché la somministrazione è su base volontaria. Ma, visto il rischio che rappresentavano per i pazienti, hanno preferito allontanarle dal servizio sulle. Una delle due ha detto di non sapere nulla circa la decisione del comitato “Non ho niente da dire in merito, voglio conoscere i fatti direttamente dal mio ...

