No - Vax e negazionisti all' assalto di Bassetti | sui social insulti e minacce di morte

StartMagNews : L’intervento di Gianluigi Magri, medico, già sottosegretario e direttore ff Ricerca e Innovazione dell’Irccs Aziend… - inter2010treble : Scrivete #Bassetti e troverete un branco di disadattati negazionisti di merda che ragliano di #DittaturaSanitaria e… - NormaSpoolBates : @Guido_G94 @therealqueencla @GgvfLucien Sarà la mia risposta a chi twitta disperato che la nonnina 97enne ha tirato… -

Ultime Notizie dalla rete : Vax negazionisti

Startmag Web magazine

No -sono sempre pronti, a dimostrazione che il vaccino contro l'idiozia non è mai stato trovato: "Le mie posizioni sui vaccini e, di recente, il mio contraddittorio rispetto alle ...Foto di Ludovic Marin / Ansa Bill Gates è finito spesso nel mirino deie dei no -, convinti come il fondatore di Microsoft avesse cagionato la pandemia insieme ad altri cospiratori. ...Il direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova: "Colpa delle mie posizioni sui vaccini e del contraddittorio rispetto alle idiozie di un ciarlatano in trasmission ...FELTRE - Uscire in ambulanza senza essere vaccinati? In era Covid non si può. È per questo motivo che due volontarie “no vax” della Croce Rossa italiana, appartenenti ...