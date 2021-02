No, il post di Repubblica sulle mestruazioni con Leandra Medine non incita le donne ad andare in giro sporche per la parità di genere (Di martedì 2 febbraio 2021) No, Repubblica non sta incitando le donne ad andare in giro sporche di mestruazioni per affermare la parità di genere. Anche se tanti, troppi dei commenti che si leggono sotto quel post lasciano intendere che le persone capiscono questo. Tutto è partito da una fotografia pubblicata da Leandra Medine Cohen – influencer, imprenditrice e creatrice del creato il sito cult Man Repeller – che la ritrae sorridente, in piedi e con la gonna bianca macchiata di ciclo mestruale. La didascalia: «Unsarcastically, I love being a woman.» ovvero «Senza sarcasmo, amo essere una donna». Un messaggio positivo, liberatorio, normalizzante del ciclo mestruale che Repubblica ha deciso di ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 2 febbraio 2021) No,non stando leadindiper affermare ladi. Anche se tanti, troppi dei commenti che si leggono sotto quellasciano intendere che le persone capiscono questo. Tutto è partito da una fotografia pubblicata daCohen – influencer, imprenditrice e creatrice del creato il sito cult Man Repeller – che la ritrae sorridente, in piedi e con la gonna bianca macchiata di ciclo mestruale. La didascalia: «Unsarcastically, I love being a woman.» ovvero «Senza sarcasmo, amo essere una donna». Un messaggio positivo, liberatorio, normalizzante del ciclo mestruale cheha deciso di ...

tvblogit : Quarta Repubblica, Nicola Porro si scusa con Mattarella: “Lo abbiamo tirato in ballo su una vicenda che non lo rigu… - BELLUCCIANGELO : @MassimoPatan @LaStampa Stesso gruppo di repubblica corsera Huffington post ecc... - MedMedicine : Beatrice, pneumologa: “Dopo il tumore, felice di curare i miei pazienti post-Covid” - Rep_Salute : Beatrice, pneumologa: “Dopo il tumore, felice di curare i miei pazienti post-Covid”: Due anni fa scopre di avere un… - KenSharo : New post (Colombia, la strage silenziosa dei combattenti delle Farc: 'Ci stanno ammazzando' - la Repubblica) has be… -