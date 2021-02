NieR Reincarnation si mostra nel nuovo | inquietante filmato introduttivo

Leggi su eurogamer

(Di martedì 2 febbraio 2021) Lo sviluppatore Applibot e il publisher Square Enix hanno rilasciato oggi unvideo dall'atteso, misterioso spin-off mobile della saga in arrivo in Giappone. Si tratta dell'Opening Movie, quindi del video iniziale, sebbene nell'impostazione sembri ricalcare più un trailer che un tradizionaled'incipit. Nel footage notiamo protagonisti e comprimari della storia, così come il gameplay delle fasi esplorative e combattimento, molto differenziate tra di loro. Il titolo uscirà il 18 febbraio su iOS (naturalmente su App Store) e Android (tramite Google Play), perlomeno in Giappone. Square Enix ha annunciato, lo scorso anno, l'arrivo anche in occidente, ma le pagine social in inglese sono attualmente ancora ferme allo scorso 25 settembre. Leggi altro...