Nicolò Zenga | ecco chi è la sua fidanzata famosa

(Di martedì 2 febbraio 2021)ieri sera è stato ospite al Grande Fratello Vip dove ha fatto una sorpresa a suo fratello Andrea, ormai recluso volontariamente da oltre un mese. Per Andrea è il momento di una grandissima emozione. “Io e te siamo una cosa sola” ed il cuore ricomincia a battere fortissimo. #GFVIP pic.twitter.com/sNSuwL1P8Y — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 1, 2021 Lo scorso venerdì Andrea ha ricevuto un’altra sorpresa, quella di suo padre Walter, che tuttavia non ha fatto una bella figura dato che ha confermato di esser stato un padre assente. Il loro incontro è stato così commentato sui social da: “Andrea, un vero signore. Viaggiare in prima, ma avere l’animo da terza classe. Chi vuole capire capisca. Rivedendo a mente fredda il confronto di ieri vorrei dire che il primo cellulare è uscito nel 73 e quelli funzionano ...

