PSG24hours : RT @Eurosport_IT: Neymar pronto a prolungare il matrimonio con il PSG ???????? #CalcioMercato | #Neymar | #PSG - Eurosport_IT : Neymar pronto a prolungare il matrimonio con il PSG ???????? #CalcioMercato | #Neymar | #PSG - sportli26181512 : 'Neymar, pronto il rinnovo con il Psg: presto l'annuncio': In Brasile sono sicuri che la stella del Paris abbia già… - zazoomblog : Neymar tutto pronto per il rinnovo con il Psg - #Neymar #tutto #pronto #rinnovo - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Mercato: #Neymar, tutto pronto per il rinnovo con il #Psg -

Ultime Notizie dalla rete : Neymar pronto

In Brasile sono sicuri: nei prossimi giorni arriverà l'annuncio del rinnovo del contratto dicon il Paris Saint - Germain . Lo riporta Tnt Sports che dà come scadenza la fine di questa settimana. La stella del Psg ha il contratto in essere fino al 30 giugno 2022, il club vuole però si ...Percorso "dunque intende continuare il percorso iniziato nel 2017, con il trasferimento record da 222 milioni di euro versati dal regnante di Doha per strapparlo ai catalani. Un'operazione ...In Brasile sono sicuri che la stella del Paris abbia già raggiunto un accordo con il club per prolungare fino al 2026 ...Neymar e Il Paris Saint Germain sono ad un passo dal rinnovo del contrato. Lo dicono in Brasile e lo confermano in Francia fonti vicine al club: l’accordo sarebbe di altri 4 anni e l’ufficialità potre ...