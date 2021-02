Neymar e PSG, storia di un amore ritrovato: vicinissimo il rinnovo (Di martedì 2 febbraio 2021) La permanenza di Neymar al PSG è stata spesso soggetta ad alti e bassi, ma il campione avrebbe dato il via libera per trattare il rinnovo. Neymar da Silva Santos Junior, meglio noto come Neymar, è uno dei più grandi talenti dell’intero panorama calcistico mondiale. Stella della nazionale brasiliana nonché uno dei giocatori dal valore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 2 febbraio 2021) La permanenza dial PSG è stata spesso soggetta ad alti e bassi, ma il campione avrebbe dato il via libera per trattare ilda Silva Santos Junior, meglio noto come, è uno dei più grandi talenti dell’intero panorama calcistico mondiale. Stella della nazionale brasiliana nonché uno dei giocatori dal valore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

