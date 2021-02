Neuromed | nuovo tipo analisi Pet ' spia' più precisa di evoluzione del tumore al polmone

(Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos Salute) - Neldelnon a piccole cellule, che rappresenta dall'85 al 90% di tutti i tumori polmonari maligni, il tasso di replicazione cellulare è direttamente correlato con la formazione di metastasi. L'intensità con cui le cellule tumorali si riproducono, pertanto, è un parametro molto importante per le decisioni terapeutiche. Un'innovativa tecnica di esame computerizzato delle immagini prodotte dalla Pet ad alta risoluzione potrebbe ora permettere di valutare questo parametro, raggiungendo un'accuratezza addirittura maggiore rispetto alle biopsie. La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica 'Ieee Transactions on Radiation and Plasma Medical Sciences', è stata condotta dal Dipartimento di Fisica Medica ed Ingegneria dell'Irccsdi Pozzilli (Is) in collaborazione con la Huazhong ...

di Pozzilli (IS) in collaborazione con la Huazhong University of Science and Technology (HUST) di Wuhan, in Cina. Utilizzando modelli animali, i ricercatori hanno sottoposto ad analisi ...Si è guadagnato la copertina della prestigiosa rivista Cancers l'articolo scientifico nato dalla collaborazione tra l'Unità di Neurobiologia e dei Disturbi del Movimento dell'I.R.C.C.S. Neuromed di Po ...