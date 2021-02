Nestlè, già oggi riciclabile il 96% degli imballaggi prodotti in Italia (Di martedì 2 febbraio 2021) ASSAGO (MILANO) (ITALPRESS) – Il 96% degli imballaggi utilizzati da Nestlè per i prodotti realizzati in Italia è già riciclabile. E’ uno dei principali punti emersi dal report “Nestlè Sustainable Packaging Commitment: road to 2025”, pubblicato dal Gruppo per fare il punto su progetti e strategie sviluppati a supporto della sostenibilità degli imballaggi, con particolare focus sull’Italia.Il risultato raggiunto nel nostro Paese “è frutto di uno straordinario lavoro dell’azienda e arriva a quasi tre anni dal lancio del programma internazionale che ha l’obiettivo di rendere il 100% degli imballaggi dell’azienda riciclabili o riutilizzabili entro il 2025”, si legge in una nota.E’ proprio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 febbraio 2021) ASSAGO (MILANO) (ITALPRESS) – Il 96%utilizzati daper irealizzati inè già. E’ uno dei principali punti emersi dal report “Sustainable Packaging Commitment: road to 2025”, pubblicato dal Gruppo per fare il punto su progetti e strategie sviluppati a supporto della sostenibilità, con particolare focus sull’.Il risultato raggiunto nel nostro Paese “è frutto di uno straordinario lavoro dell’azienda e arriva a quasi tre anni dal lancio del programma internazionale che ha l’obiettivo di rendere il 100%dell’azienda riciclabili o riutilizzabili entro il 2025”, si legge in una nota.E’ proprio ...

