Nestlé | già oggi riciclabile 96% imballaggi prodotti in Italia

(Adnkronos) - Il 96% degli imballaggi utilizzati da Nestlé per i prodotti realizzati in Italia è già riciclabile. Questo uno dei punti emersi dal report Nestlé Sustainable Packaging Commitment: road to 2025, pubblicato oggi dal Gruppo Nestlé per fare il punto su progetti e strategie sviluppati a supporto della sostenibilità degli imballaggi, con focus sull'Italia. Il risultato raggiunto nel nostro Paese arriva a quasi tre anni dal lancio del programma internazionale che ha l'obiettivo di rendere il 100% degli imballaggi dell'azienda riciclabili o riutilizzabili entro il 2025. A partire da questo impegno, Nestlé già da tempo sta lavorando con una strategia a 360° che include 4 pilastri ...

È proprio a partire da questo impegno che Nestlé già da tempo sta lavorando con una strategia a 360° che include 4 pilastri: ricerca; riduzione, riuso e riciclo dei pack; collaborazione con realtà ...

