Nello bestemmia al Grande Fratello Vip durante la proposta di matrimonio? Ecco il video incriminato (Di martedì 2 febbraio 2021) Nello Sorrentino, fidanzato di Carlotta Dell'Isola del Grande Fratello Vip, ha bestemmiato durante la sua proposta di matrimonio? L'uomo, chiamato dagli autori del GF Vip per fare una sorpresa alla sua compagna Carlotta, si è presentato con un enorme mazzo di fiori e le ha fatto una proposta di matrimonio in diretta televisiva. "Lo sai che ti stimo e per questo ti volevo dire che voglio che sei la donna della mia vita. Scusa, sono emozionatissimo. E comunque dici sempre che non ti faccio le sorprese e guarda che sorpresa che ti ho fatto? Ora qua, davanti a tutti e davanti ad Alfonso, ti chiedo se mi vuoi sposare". L'emozione però avrebbe giocato brutti scherzi a Nello, dato che avrebbe bestemmiato dopo ...

fabiola03940614 : Ma io ho capito solo adesso della bestemmia di Nello???????? #tzvip - PAZZESCAMILANOT : I COMMENTI SOTTO IL VIDEO DELLA BESTEMMIA DI NELLO: L'ITALIA È IL PAESE CHE AMO #TZVIP - BimbaDelTrash : RT @d3rac: Bestemmia in diretta di Nello #carlotta #nello #GFvip Uno dei più grandi momenti di televisione ?? - d3rac : Bestemmia in diretta di Nello #carlotta #nello #GFvip Uno dei più grandi momenti di televisione ?? - fridakadho : Sono incazzata per la D'Eusanio, spengo, che succederà mai? E poi: -Alfy si sbrodola in diretta -sborrone -Nello b… -