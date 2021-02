Nel Lazio 40 mila over 80 prenotati per il vaccino: "Il sistema ha retto" (Di martedì 2 febbraio 2021) AGI - "C'è stato un normale affollamento con punte di 10 mila accessi contemporanei alla web-app tra le 13.30 e le 15. Figli e nipoti che prenotano a nome di genitori e nonni, anche due alla volta. Ma ogni procedura, ottenuto l'accesso, è durata al massimo 5 minuti". Maurizio Stumbo, direttore dei servizi informativi di LazioCrea, in un'intervista al Corriere della Sera giudica eccessivo parlare di sistema in tilt per il sistema di prenotazione per i vaccini degli over 80 nel Lazio, andato subito in affanno al suo esordio. "La proiezione a fine giornata per la doppia dose di somministrazione, sia per Moderna che per Pfizer, è di 40 mila persone prenotate", ha affermato Stumbo, "vale a dire oltre 80mila appuntamenti fissati". "In 10 ... Leggi su agi (Di martedì 2 febbraio 2021) AGI - "C'è stato un normale affollamento con punte di 10accessi contemporanei alla web-app tra le 13.30 e le 15. Figli e nipoti che prenotano a nome di genitori e nonni, anche due alla volta. Ma ogni procedura, ottenuto l'accesso, è durata al massimo 5 minuti". Maurizio Stumbo, dire dei servizi informativi diCrea, in un'intervista al Corriere della Sera giudica eccessivo parlare diin tilt per ildi prenotazione per i vaccini degli80 nel, andato subito in affanno al suo esordio. "La proiezione a fine giornata per la doppia dose di somministrazione, sia per Moderna che per Pfizer, è di 40persone prenotate", ha affermato Stumbo, "vale a dire oltre 80appuntamenti fissati". "In 10 ...

