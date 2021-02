Navalny | Tribunale di Mosca lo condanna a 2 anni e 5 mesi

sole24ore : Navalny in aula, fuori dal tribunale gli arresti sono già cento - raspa90 : RT @ultimenotizie: Alexei #Navalny è stato condannato a 3 anni e 5 mesi di carcere da un giudice del tribunale distrettuale Simonovsky, riu… - mirkotursi : RT @jacopo_iacoboni: “[Putin] può fingere tutto quello che vuole, di essere questo grande politico, ma la sua principale lamentela nei miei… - simcopter : RT @ultimenotizie: Alexei #Navalny è stato condannato a 3 anni e 5 mesi di carcere da un giudice del tribunale distrettuale Simonovsky, riu… - flinxkk8 : RT @jacopo_iacoboni: “[Putin] può fingere tutto quello che vuole, di essere questo grande politico, ma la sua principale lamentela nei miei… -

Alexeiè stato condannato a 2 anni e 5 mesi di carcere da un giudice deldistrettuale Simonovsky, riunitosi per l'occasione presso la sede deldella città di Mosca. Lo riporta ...Alkeseyresterà in carcere. Ildi Mosca ha condannato il dissidente russo, accogliendo la richiesta del Servizio penitenziario di convertire la pena sospesa in detenzione reale a causa della ...Il giudice ha deciso di prendere in considerazione l'anno di detenzione domiciliare già scontato per il caso Yves Rocher e dunque ha ridotto la detenzione in carcere dai 3 anni e 5 mesi a 2 anni e 5 m ...Alexei Navalny è stato condannato a 3 anni e 5 mesi di carcere da un giudice del tribunale distrettuale Simonovsky, riunitosi per l'occasione presso la sede del tribunale della città di Mosca. Navalny ...